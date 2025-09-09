GE Vernova lance PlanOS, une plateforme unifiée pour le réseau électrique

GE Vernova annonce le lancement de PlanOS, une suite logicielle destinée aux planificateurs énergétiques, aux services publics et aux régulateurs pour moderniser la planification des réseaux.



Cette plateforme modulaire réunit quatre moteurs de simulation - flux de puissance, adéquation des ressources, coût de production et expansion de capacité - sur une architecture de données commune, permettant des analyses intégrées et plus rapides.



Jim Walsh, vice-président Consulting Services, estime que PlanOS offre 'l'environnement unifié dont les planificateurs ont besoin pour simuler, itérer et agir en toute confiance'. Conçu pour réduire considérablement les délais d'analyse, PlanOS associe calcul haute performance, API ouvertes et modularité.