GE Vernova lance une alliance de 50 MUSD sur 5 ans avec le MIT

GE Vernova et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) annoncent le lancement officiel de leur alliance énergie et climat, dotée d'un financement de 50 MUSD sur cinq ans. L'objectif est d'accélérer la recherche, la formation et l'innovation pour la transition énergétique.



Treize projets inauguraux sont lancés dans les domaines de l'électrification, la décarbonation, les énergies renouvelables et les solutions numériques. Huit bourses de recherche GE Vernova Fellows et un soutien au programme MIT Technology Policy ont également été dévoilés.



Scott Strazik, directeur général de GE Vernova, déclare que cette collaboration 'permet de développer plus rapidement les technologies de demain et de créer de nouvelles perspectives de carrière'.



L'alliance soutiendra aussi des initiatives philanthropiques axées sur la lutte contre la pauvreté énergétique, ainsi que des programmes MIT liés à l'énergie, à la durabilité et à l'intelligence artificielle.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.