GE Vernova annonce la modernisation de son usine de Veresegyház, incluant un parc solaire pour renforcer l'indépendance énergétique, de nouvelles lignes de production et un engagement envers la croissance de la main-d'oeuvre avec plus de 80 professionnels dans les années à venir.
L'usine de Veresegyház sert de principal pôle de fabrication et de service pour les opérations mondiales de GE Vernova, spécialisées dans la production high-tech et la réparation de précision des composants critiques de turbines à gaz.
Le projet solaire se déroule par phases. La première phase a été menée à bien avec l'installation d'un auvent solaire de 2 MW, couvrant plus de 500 places de parking. Dans la deuxième phase, un total de 14,5 MW de panneaux photovoltaïques (PV) sont installés, ainsi qu'un système de stockage par batterie de 40 MWh. Cette phase comprend plus de 21 000 panneaux photovoltaïques couvrant plus de 15 hectares, avec une connexion au réseau prévue d'ici cet automne.
Une fois pleinement opérationnel, ce système intégré d'énergie renouvelable permettra à près de 50% de la consommation totale annuelle actuelle d'électricité du site, soit 33 GWh, d'être couverte par des énergies renouvelables zéro émission.
Pour répondre à la demande croissante, le site comprend désormais l'installation de nouvelles lignes de production allégées et la mise en service de machines de précision haute performance.
Après avoir intégré environ 100 nouveaux membres l'an dernier, l'établissement recrute activement jusqu'à 80 professionnels supplémentaires dont des machinistes, soudeurs, ajusteurs et opérateurs d'assemblage.
"Nous ne faisons pas que développer nos capacités, notre indépendance énergétique et nos talents ; Nous construisons un avenir plus durable et efficace. En combinant technologie de fabrication avancée et énergie renouvelable, nous veillons à ce que Veresegyház reste un élément central des opérations mondiales de fabrication d'énergie au gaz de GE Vernova pour les décennies à venir." a déclaré Viktoria Fodor, responsable de l'usine Veresegyház chez GE Vernova.
GE Vernova Inc. est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication et entretien de technologies de gaz, nucléaires, hydroélectriques et à vapeur (51,3%) ;
- développement de systèmes d'électrification (25%) : solutions de transport, de distribution, de conversion et de stockage de l'électricité ;
- production de l'énergie éolienne (23,7%) : à partir des pales terrestres et des éoliennes offshore.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (45,6%), Europe (19,9%), Moyen-Orient et Afrique (14,2%), Asie (12,2%) et Amériques (8,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.