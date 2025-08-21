GE Vernova : parmi les mieux disants, avec Rolls-Royce, en vue du projet nucléaire du suédois Vattenfall

L'électricien public suédois Vattenfall a annoncé jeudi avoir retenu l'américain GE Vernova et le britannique Rolls-Royce dans le cadre de la phase finale de sélection du fournisseur de ses futurs réacteurs nucléaires, bouclant ainsi un processus initial qui comptait 75 candidats.



Compte tenu des conditions spécifiques du site envisagé, sur la péninsule de Värö, Vattenfall explique considérer ces deux acteurs spécialisés dans les réacteurs modulaires (SMR) comme les mieux positionnés pour livrer le projet dans les délais impartis et à des coûts jugés raisonnables.



La zone de Värö, où se trouve déjà la centrale de Ringhals, est jugée comme le site le plus adapté pour remettre de nouvelles capacités nucléaires en service rapidement en raison de son raccordement solide au réseau électrique, des compétences nucléaires locales et d'une forte demande en électricité. Mais l'espace disponible et les infrastructures y restent limités.



Dans ce contexte, lezs conceptions simplifiées proposées par GE Vernova comme par Rolls-Royce, issues de l'expérience accumulée sur de précédents projets nucléaires mondiaux, répondent à ces contraintes, indique le groupe suédois. Leurs deux utilisent en outre des combustibles pour lesquels Vattenfall dispose déjà de chaînes d'approvisionnement établies.



Le groupe suédois précise qu'il envisage soit l'installation de cinq réacteurs BWRX-300 de GE Vernova, soit de trois unités Rolls-Royce SMR, pour une puissance totale d'environ 1.500 MW.



A titre de comparaison, un SMR de 500 MW équivaut à la capacité du réacteur à grande échelle d'Oskarshamn.



Le processus visant à permettre la mise en service de nouvelles capacités nucléaires se poursuit, conclut Vattenfall, qui rappelle qu'il s'agit là du premier projet de construction nucléaire mené en Suède depuis plus de 40 ans.

