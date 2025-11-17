GE Vernova prépare l'ouverture de son nouveau centre de recherche avancée à New York

GE Vernova annonce une présentation en avant-première de son Advanced Research Center à Niskayuna (New York), dont l'ouverture officielle est prévue en 2026. Soutenu par plus de 105 MUSD investis par l'entreprise et l'État de New York, le site sera étendu de 50 000 pieds carrés (environ 4600 m2) de laboratoires et 56 000 pieds carrés (envion 5200 m2) d'espaces extérieurs, et créera 75 postes de recherche.



Le centre, conçu comme un campus dédié aux technologies énergétiques, abritera notamment un système de capture directe de l'air capable de capter 10 tonnes de CO2 par an, des solutions robotiques et d'IA pour la fabrication d'éoliennes, ainsi qu'une technologie d'automatisation zonale du réseau électrique.



David Vernooy, vice-président Advanced Research, souligne un investissement 'qui crée un écosystème d'innovation unique' et positionne la région de la capitale new-yorkaise comme pôle majeur des technologies énergétiques.



Le site accueillera chercheurs, industriels et institutions pour accélérer la mise sur le marché de solutions énergétiques de nouvelle génération.