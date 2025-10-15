GE Vernova propose à l'Italie une feuille de route pour atteindre ses objectifs climatiques











GE Vernova publie une étude présentant deux trajectoires possibles pour le secteur énergétique italien d'ici 2050. Selon le rapport, seule une stratégie ambitieuse en matière de renouvelables, de stockage et d'investissements dans les réseaux permettra à l'Italie d'atteindre ses objectifs climatiques de 2030 et 2050.



Concrètement, un 1er scénario dit 'Renewable Ambition' prévoit un doublement de la capacité éolienne et solaire à 90-100 GW d'ici 2030, puis 200 GW en 2050, complétés par 40 GW de stockage, 13 à 17 GW de centrales à gaz avec capture de carbone et 8 GW de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR).



À l'inverse, le 2nd chemin, dit 'Business-as-Usual' impliquerait une croissance plus lente et une dépendance accrue aux importations. Jim Walsh, vice-président de GE Vernova Consulting, avertit que '2030 sera un moment décisif pour l'Italie'.



L'étude souligne que sans modernisation rapide du réseau, 82 TWh d'énergie renouvelable pourraient être perdus d'ici 2050, soit 16% de la demande nationale projetée.



















