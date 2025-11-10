GE Vernova propose ses solutions pour la transition énergétique allemande

GE Vernova annonce la publication d'un livre blanc proposant des solutions pour garantir à l'Allemagne 'un approvisionnement électrique sûr, abordable et bas carbone d'ici 2035', à la suite du dernier rapport de suivi de la transition énergétique du ministère fédéral de l'Économie et du Climat (BMWK).



Le document souligne que les défis actuels - limitation des renouvelables, congestion du réseau, hausse des coûts - nécessitent une planification intégrée combinant croissance de la demande, expansion des renouvelables, développement du réseau et capacités pilotables.



Markus Becker, directeur exécutif de la division System Economics, estime que 'l'enjeu n'est pas une variable isolée, mais leur interaction'. Le groupe recommande d'accélérer la planification coordonnée, de renforcer la flexibilité et le stockage, de déployer des centrales à gaz modernes et de faire évoluer le marché de la capacité.



GE Vernova, présent depuis plus d'un siècle en Allemagne, soutient environ 30% de la capacité installée du pays (46 GW).