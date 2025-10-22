GE Vernova réalise l'acquisition de la participation restante de 50 % de Prolec

GE Vernova a annoncé l'acquisition de la participation restante de 50 % de Prolec, sa coentreprise avec Xignux.



L'accord accélérera la croissance du segment Electrification de GE Vernova, le segment à la croissance la plus rapide de l'entreprise, en étendant sa présence et son soutien en Amérique du Nord.



Cette acquisition accroît la capacité de GE Vernova pour servir ses clients nord-américains et mondiaux, à un moment où ces marchés connaissent une croissance rapide de la demande en partie en raison de la croissance des centres de données.



Prolec est l'un des principaux fournisseurs d'équipements de réseau, produisant des transformateurs sur sept sites de fabrication dans le monde, dont cinq aux États-Unis.



Scott Strazik, DG de GE Vernova a déclaré ' Cette acquisition s'aligne sur nos objectifs stratégiques et financiers et est également bénéfique pour nos clients en renforçant notre présence en Amérique du Nord, où la demande d'équipements de réseau augmente rapidement'.