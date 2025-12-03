GE Vernova reçoit un soutien fédéral pour accélérer le déploiement de son SMR

GE Vernova Hitachi Nuclear Energy annonce l'octroi par le Département américain de l'Énergie (DOE) d'une subvention de 400 millions de dollars, destinée à la Tennessee Valley Authority (TVA, entreprise publique américaine) pour accélérer le déploiement du réacteur nucléaire modulaire de petite taille (Small Modular Reactor, SMR) BWRX-300.



La mise en service commerciale du premier exemplaire, prévu sur le site de Clinch River au début des années 2030, en ferait le premier SMR opérationnel aux États-Unis.



Scott Strazik, directeur général de GE Vernova, souligne que "le BWRX-300 est la seule technologie SMR commerciale actuellement en construction dans le monde occidental", saluant l'appui du DOE pour renforcer la sécurité énergétique du pays.



TVA a conduit un consortium de partenaires industriels et énergétiques pour obtenir ce financement dans le cadre du programme Generation III+ du DOE, témoignant de la confiance du secteur dans cette technologie et dans son potentiel pour consolider la chaîne d'approvisionnement nucléaire américaine.



En mai, TVA a déposé auprès de la Commission de réglementation nucléaire (NRC) une demande de permis de construire pour le premier BWRX-300 sur le site d'Oak Ridge, actuellement en cours d'examen.