GE Vernova annonce la signature d'un accord avec Enertrag pour la fourniture de 7 turbines onshore de 6 MW (modèle 164 m) destinées au parc éolien de Bonacker, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les turbines seront produites dans l'usine de Salzbergen, en Allemagne.
Ce contrat, enregistré au 2e trimestre 2025, s'ajoute à une commande similaire conclue avec Prokon et annoncée la veille au salon Husum Wind.
Bastian Altrichter, vice-président achats d'Enertrag, souligne que ce projet constitue 'une étape importante en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et renforce la transition énergétique'.
GE Vernova dispose d'un site de 70 000 m² à Salzbergen et revendique une base installée mondiale de 57 000 turbines, représentant près de 120 GW de capacité.
Publié le 17/09/2025 à 13:04
