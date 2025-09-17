GE Vernova reçoit une commande d'Enertrag pour 7 turbines en Allemagne

GE Vernova annonce la signature d'un accord avec Enertrag pour la fourniture de 7 turbines onshore de 6 MW (modèle 164 m) destinées au parc éolien de Bonacker, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les turbines seront produites dans l'usine de Salzbergen, en Allemagne.



Ce contrat, enregistré au 2e trimestre 2025, s'ajoute à une commande similaire conclue avec Prokon et annoncée la veille au salon Husum Wind.



Bastian Altrichter, vice-président achats d'Enertrag, souligne que ce projet constitue 'une étape importante en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et renforce la transition énergétique'.



GE Vernova dispose d'un site de 70 000 m² à Salzbergen et revendique une base installée mondiale de 57 000 turbines, représentant près de 120 GW de capacité.