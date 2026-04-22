GE Vernova rehausse ses objectifs 2026 après un premier trimestre très réussi
Au premier trimestre 2026, les commandes de GE Vernova s'élèvent à 18,3 milliards de dollars, en hausse de 71% en organique, avec une croissance dans tous les segments. Le chiffre d'affaires ressort à 9,3 MdsUSD, soit une progression de 16% (+7% en organique), porté par les équipements dans les divisions électrification et énergie (Power) ainsi que par l'augmentation des services, partiellement compensée par l'activité éolien (Wind).
Le résultat net s'élève à 4,75 MdsUSD sur ce trimestre contre 264 MUSD il y a un an à la même période. Par action, le bénéfice ressort à 17,44 USD contre 0,91 USD au premier trimestre 2025.
L'Ebitda ajusté atteint 896 MUSD contre 457 MUSD il y a un an, soit un bond de 96,1%. La marge d'Ebitda a augmenté de 390 points de base pour atteindre 9,6%.
Sur les trois premiers mois de l'exercice 2026, le free cash flow ressort à 4,79 MdsUSD contre 975 MUSD un an auparavant. "Il a été supérieur à celui de l'ensemble de l'exercice 2025. Cette performance s'explique principalement par l'impact positif accru du besoin en fonds de roulement (BFR) et par un EBITDA ajusté plus solide", souligne le géant de l'infrastructure énergétique.
"Nous avons enregistré une croissance et une expansion des marges significatives au cours du premier trimestre, portées par l'exécution de notre stratégie financière. Grâce à une croissance robuste des commandes d'équipements dans chaque segment et à la force continue des services, notre carnet de commandes a atteint 163 MdsUSD, incluant Prolec GE", a déclaré Ken Parks, directeur financier de GE Vernova.
En février dernier, GE Vernova a finalisé l'acquisition intégrale de Prolec GE, le fabricant mexicain de transformateurs, en rachetant la participation résiduelle de 50% pour un montant d'environ 5,3 MdsUSD. Cette acquisition est un pilier central de la stratégie d'électrification du groupe américain.
Les transformateurs sont des équipements indispensables qui permettent de modifier la tension de l'électricité pour la transporter sur de longues distances (haute tension) ou la distribuer dans les foyers et les entreprises (basse tension).
De son côté, sur ce début d'année solide, Scott Strazik, PDG, explique que son groupe "continue de répondre aux besoins d'un marché de l'énergie électrique" et que la demande pour les solutions de production d'énergie et d'électrification s'accélère auprès d'une clientèle diversifiée, avec un carnet de commandes en hausse de plus de 13 MdsUSD par rapport au trimestre précédent.
Suite à cette solide performance trimestrielle, GE Vernova relève ses prévisions pour 2026. La multinationale spécialisée dans l'énergie anticipe désormais :
- un chiffre d'affaires compris entre 44,5 et 45,5 MdsUSD (contre 44 à 45 MdsUSD précédemment).
- une marge d'EBITDA ajusté comprise entre 12 et 14% (contre 11 à 13% précédemment).
- un flux de trésorerie disponible (free cash flow) compris entre 6,5 et 7,5 MdsUSD (contre 5 à 5,5 MdsUSD précédemment).
GE Vernova Inc. est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication et entretien de technologies de gaz, nucléaires, hydroélectriques et à vapeur (51,3%) ;
- développement de systèmes d'électrification (25%) : solutions de transport, de distribution, de conversion et de stockage de l'électricité ;
- production de l'énergie éolienne (23,7%) : à partir des pales terrestres et des éoliennes offshore.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (45,6%), Europe (19,9%), Moyen-Orient et Afrique (14,2%), Asie (12,2%) et Amériques (8,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.