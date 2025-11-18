GE Vernova remporte un contrat majeur pour une centrale à gaz en Pologne

GE Vernova annonce la réception d'une commande d'Enea Group pour deux blocs à cycle combiné équipés de turbines 9HA.01 destinés à la centrale de Kozienice (Pologne) dont la mise en service est prévue en 2029.



Le futur site gazier doit fournir environ 1,2 GW au réseau polonais et réduire les émissions d'environ 60% par rapport au charbon. Le projet s'inscrit dans la Stratégie de Développement 2035 d'Enea, qui vise une baisse de 64% des émissions d'ici 2035 et la neutralité climatique en 2050.



GE Vernova fournira notamment turbines gaz et vapeur, générateurs et système de contrôle, avec une partie des équipements fabriquée en Pologne.

Cette commande porte le total des unités H-Class commandées à plus de 200.