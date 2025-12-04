GE Vernova renforce sa présence en Roumanie avec un 2e parc éolien pour Greenvolt











GE Vernova annonce un accord avec Greenvolt Power pour équiper, installer et mettre en service 42 éoliennes terrestres de 6.1 MW-158 m destinées au parc éolien de Gurbanesti, dans le comté de C?l?ra?i.



Cette opération intervient après une première commande similaire pour le parc d'Ialomi?a, portant la capacité totale des deux projets à environ 500 MW, en soutien aux objectifs roumains d'augmentation des énergies renouvelables d'ici 2030.



La commande Gurbanesti a été enregistrée au quatrième trimestre 2025, avec des livraisons prévues dès 2026. Les deux parcs renforceront sensiblement la capacité éolienne de Greenvolt en Europe, soutiendront plusieurs centaines d'emplois en phase de construction et produiront l'équivalent de l'alimentation annuelle de plus de 110 000 foyers.



Gilan Sabatier, directeur commercial de l'activité Éolien terrestre pour les marchés internationaux, souligne que "cette nouvelle collaboration confirme la valeur que nos turbines de référence apportent aux clients en Roumanie et en Europe". GE Vernova rappelle disposer d'une base installée d'environ 57 000 turbines, représentant près de 120 GW de capacité mondiale.



Le titre gagne près de 1% en préouverture à New York.



















