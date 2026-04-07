GE Vernova signe un accord avec AFRY pour le déploiement du petit réacteur modulaire BWRX-300

GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH) a annoncé avoir conclu un accord avec AFRY, une entreprise suédoise, afin de soutenir le déploiement de sa technologie de petit réacteur modulaire BWRX-300 (SMR).

Cette collaboration devrait permettre aux industries suédoises de participer à des opportunités à forte valeur ajoutée liées au marché européen et mondial croissant des PMR.



En plus des travaux d'ingénierie, AFRY soutiendra également GVH dans le développement d'une demande de licence pour le BWRX-300 auprès de l'Autorité suédoise de la sécurité radiologique (SSM).



L'élan autour du BWRX-300 continue de croître à l'échelle mondiale. Le premier BWRX-300 est en construction sur le site d'Ontario Power Generation à Darlington au Canada, avec un achèvement prévu d'ici la fin de la décennie, ce qui en fera le premier petit réacteur modulaire du monde occidental.



" Cet accord reflète notre engagement à construire un écosystème industriel solide suédois et européen autour du BWRX-300, allant au-delà de la technologie des réacteurs pour permettre une collaboration à long terme, le développement local des capacités et la création de valeur régionale ", a déclaré Jason Cooper, PDG de GE Vernova Hitachi Nuclear Energy.