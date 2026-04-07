GE Vernova signe un accord avec AFRY pour le déploiement du petit réacteur modulaire BWRX-300
GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH) a annoncé avoir conclu un accord avec AFRY, une entreprise suédoise, afin de soutenir le déploiement de sa technologie de petit réacteur modulaire BWRX-300 (SMR).
Publié le 07/04/2026 à 12:31
En plus des travaux d'ingénierie, AFRY soutiendra également GVH dans le développement d'une demande de licence pour le BWRX-300 auprès de l'Autorité suédoise de la sécurité radiologique (SSM).
L'élan autour du BWRX-300 continue de croître à l'échelle mondiale. Le premier BWRX-300 est en construction sur le site d'Ontario Power Generation à Darlington au Canada, avec un achèvement prévu d'ici la fin de la décennie, ce qui en fera le premier petit réacteur modulaire du monde occidental.
" Cet accord reflète notre engagement à construire un écosystème industriel solide suédois et européen autour du BWRX-300, allant au-delà de la technologie des réacteurs pour permettre une collaboration à long terme, le développement local des capacités et la création de valeur régionale ", a déclaré Jason Cooper, PDG de GE Vernova Hitachi Nuclear Energy.