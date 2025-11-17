GE Vernova signe un accord pluriannuel de 'naming' avec le futur stade de soccer de Greenville











GE Vernova a annonce ce weekend la signature d'un accord pluriannuel pour devenir le sponsor du nom du nouveau stade des Greenville Triumph et Greenville Liberty, situé à BridgeWay Station (Mauldin, Caroline du Sud).



Ce futur GE Vernova Park accueillera ses premiers matchs en 2026, avec 4300 places assises et une capacité totale de 6300 spectateurs.



Scott Strazik, CEO de GE Vernova, affirme que ce partenariat renforce 'les liens avec la région' et s'inscrit dans la dynamique d'investissements locaux, incluant plus de 500 recrutements en 2025 et davantage prévus en 2026. Le stade accueillera également concerts, festivals et événements communautaires.



Le projet repose sur un partenariat public-privé avec la ville de Mauldin, l'État de Caroline du Sud, Greenville Pro Soccer et Hughes Investments. Plus tôt cette année, GE Vernova avait annoncé l'ajout de 650 emplois et 160 MUSD sur son site de Greenville.









