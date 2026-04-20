L'Espagne s'est fixé pour objectif d'installer 62 GW de capacité éolienne d'ici 2030, conformément à son plan visant à produire plus de 80 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici la fin de la décennie.


GE Vernova est fortement implantée en Espagne, contribuant à hauteur d'environ 6 GW à la capacité éolienne du pays.


L'entreprise dispose également d'un important réseau de production dans la région, avec des sites à Tolède, Ponferrada et Castellon, ainsi qu'un centre en ingénierie à Barcelone.


Gilan Sabatier, directeur commercial de GE Vernova pour l'éolien terrestre sur les marchés internationaux, a déclaré : " Nos turbines robustes sont parfaitement adaptées aux conditions de vent rencontrées en Espagne, offrant la fiabilité et les performances nécessaires à nos clients pour répondre à la demande énergétique croissante, renforcer leur sécurité énergétique et atteindre leurs objectifs ambitieux de décarbonation. "