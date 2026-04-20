L'Espagne s'est fixé pour objectif d'installer 62 GW de capacité éolienne d'ici 2030, conformément à son plan visant à produire plus de 80 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici la fin de la décennie.
GE Vernova est fortement implantée en Espagne, contribuant à hauteur d'environ 6 GW à la capacité éolienne du pays.
L'entreprise dispose également d'un important réseau de production dans la région, avec des sites à Tolède, Ponferrada et Castellon, ainsi qu'un centre en ingénierie à Barcelone.
Gilan Sabatier, directeur commercial de GE Vernova pour l'éolien terrestre sur les marchés internationaux, a déclaré : " Nos turbines robustes sont parfaitement adaptées aux conditions de vent rencontrées en Espagne, offrant la fiabilité et les performances nécessaires à nos clients pour répondre à la demande énergétique croissante, renforcer leur sécurité énergétique et atteindre leurs objectifs ambitieux de décarbonation. "
GE Vernova Inc. est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication et entretien de technologies de gaz, nucléaires, hydroélectriques et à vapeur (51,3%) ;
- développement de systèmes d'électrification (25%) : solutions de transport, de distribution, de conversion et de stockage de l'électricité ;
- production de l'énergie éolienne (23,7%) : à partir des pales terrestres et des éoliennes offshore.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (45,6%), Europe (19,9%), Moyen-Orient et Afrique (14,2%), Asie (12,2%) et Amériques (8,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.