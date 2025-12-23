GE Vernova va renover une liaison à haute tension en Inde

GE Vernova a signé un contrat avec Power Grid Corporation of India (POWERGRID), la compagnie nationale de transport indienne, pour rénover la liaison à haute tension à courant continu (HVDC) de Chandrapur.



Il s'agit d'une interconnexion clé de 1 000 MW entre les réseaux ouest et sud du pays. Le groupe a signé ainsi son premier contrat de rénovation HVDC en Inde.



Dans le cadre du nouveau contrat, GE Vernova modernisera les deux centrales convertisseurs de 500 MW à chaque extrémité - Chandrapur (région Ouest) en Ramagundam (région Sud) - modernisant les systèmes de contrôle et de protection HVDC et remplaçant les vannes convertisseurs.



" La rénovation de cette liaison HVDC avec des contrôles de nouvelle génération et des capacités numériques améliorera non seulement sa fiabilité, mais renforcera aussi les efforts de l'Inde en faveur d'un système électrique sécurisé et durable. " a déclaré Johan Bindele, responsable de l'activité Intégration des systèmes de réseau chez GE Vernova et de ses équipes.

