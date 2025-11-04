Geberit prend 2% à Zurich, après la publication d'un BPA de 15,01 francs suisses pour les 9 premiers mois de 2025, en repli de 0,8% en données publiées, mais en croissance de 6,7% hors éléments exceptionnels et en monnaies locales.
Le fournisseur suisse d'équipements sanitaires a vu sa marge d'EBITDA se tasser de 60 points de base à 30,8%, une baisse toutefois uniquement en raison de coûts exceptionnels liés à la fermeture d'une usine.
Son chiffre d'affaires a augmenté de 2% à près de 2,45 MdsCHF (+4,4% hors effets de changes), soutenu par une forte croissance des volumes avec le succès de produits nouvellement introduits et des progressions dans la plupart des régions.
Pour l'ensemble de 2025, Geberit confirme tabler sur une marge d'EBITDA de l'ordre de 29% et indique viser une croissance de ses ventes d'environ 4,5% en monnaies locales (à comparer à environ 4% attendu il y a trois mois).
Geberit AG est le leader européen de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes sanitaires à destination des marchés de la construction et de la rénovation des bâtiments. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de plomberie sanitaire (37,1%) : systèmes complets d'installation sanitaire (douches, baignoires, WC, bidets, lavabos, urinoirs, etc.), robinets flotteurs, plaques de déclenchement, réservoirs de chasse, siphons, etc. ;
- systèmes de canalisations (33,1%) : systèmes et conduites en acier inoxydable, en acier au carbone et en cuivre destinés au drainage des eaux des bâtiments et des toitures, à la distribution d'eau et de gaz, etc. ;
- produits sanitaires en céramique (29,8%).
A fin 2024, le groupe dispose de 26 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (10,5%), Allemagne (28,8%), Benelux (8,7%), Italie (8,3%), Autriche (5,8%), Europe de l'Est (9,8%), Europe (16,7%), Moyen Orient et Afrique (8%) et autres (3,4%).
