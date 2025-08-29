Tout en réduisant son objectif de cours de 710 à 696 francs suisses, Jefferies réitère son conseil 'achat' sur Geberit, le considérant comme 'un nom de qualité avec une exposition attrayante à court terme', bien que se traitant à un EV/EBITDA 2026 de 21,2 fois.
'Si le deuxième trimestre a légèrement manqué les attentes, nous pensons que le risque d'une période délicate était bien connu et que Geberit a tout de même réalisé une croissance dans le haut de ses pairs de la construction', juge le broker.
Jefferies continue de le considérer comme 'une carte de qualité pour jouer la reprise européenne, avec un potentiel de hausse supplémentaire grâce à l'accumulation de stocks des clients en amont de cette reprise et à l'accélération des prix'.
Geberit : Jefferies réduit sa cible, mais reste à achat
Publié le 29/08/2025 à 15:16
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager