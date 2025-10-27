Gecina achète un immeuble de bureaux à Paris Gare de Lyon











Gecina annonce la signature d'une promesse d'achat pour un immeuble de bureaux d'environ 15 000 m2 situé dans le quartier de la Gare de Lyon, à proximité immédiate des lignes 6 et 14 du métro. L'actif, entièrement loué à quatre locataires, génère un loyer annuel de 8,9 MEUR avec une durée moyenne des baux proche de huit ans.



Le prix d'acquisition s'élève à 135 MEUR droits inclus, soit environ 9 000 EUR/m2. L'opération, dont la finalisation est prévue début 2026, sera immédiatement créatrice de valeur. L'immeuble, restructuré en 2021, offre des plateaux modulables, un toit terrasse et divers services, tout en affichant les certifications HQE Excellent, BREEAM Excellent et WiredScore Gold.



Gecina poursuit ainsi sa stratégie de rotation d'actifs, réinvestissant le produit de cessions dans des immeubles de bureaux récents et bien situés à Paris et Neuilly-sur-Seine.



















