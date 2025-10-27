Gecina annonce la signature d'une promesse d'achat pour un immeuble de bureaux d'environ 15 000 m2 situé dans le quartier de la Gare de Lyon, à proximité immédiate des lignes 6 et 14 du métro. L'actif, entièrement loué à quatre locataires, génère un loyer annuel de 8,9 MEUR avec une durée moyenne des baux proche de huit ans.
Le prix d'acquisition s'élève à 135 MEUR droits inclus, soit environ 9 000 EUR/m2. L'opération, dont la finalisation est prévue début 2026, sera immédiatement créatrice de valeur. L'immeuble, restructuré en 2021, offre des plateaux modulables, un toit terrasse et divers services, tout en affichant les certifications HQE Excellent, BREEAM Excellent et WiredScore Gold.
Gecina poursuit ainsi sa stratégie de rotation d'actifs, réinvestissant le produit de cessions dans des immeubles de bureaux récents et bien situés à Paris et Neuilly-sur-Seine.
Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs bruts par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux et commerces (81,6%) ;
- logements (18,4%).
A fin 2024, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 17,4 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (79%), logements (20,8%) et autres (0,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.