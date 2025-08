Gecina : offre de rachat obligataire finalisée

Le groupe immobilier Gecina indique avoir finalisé l'offre de rachat obligataire lancée le 24 juillet, portant sur deux souches obligataires existantes, en rachetant un nominal de 527,6 millions d'euros (sur un encours résiduel de 1,5 milliard).



Plus précisément, il a racheté pour 247,4 millions d'euros d'un emprunt à échéance le 30 juin 2027 et pour 280,2 millions d'euros d'un emprunt à échéance le 26 janvier 2028, offrant tous deux des coupons de 1,375%.



Cette opération, associée au placement de l'emprunt obligataire du 24 juillet (500 millions d'euros sur 10 ans), porte la maturité moyenne de sa dette à sept ans désormais (soit +0,6 ans) et renforce ainsi sa visibilité financière à long terme.