Gecina réalise une croissance des revenus de +2% au 30 juin, guidance 2026 confirmée

La croissance des revenus ressort à + 2,0% au 30 juin 2026 à périmètre constant sur un an, confirmant la capacité à surperformer l'indexation, portée par une réversion locative soutenue sur les deux portefeuilles et un taux d'occupation élevé (93,8 %).



La croissance organique, les livraisons récentes et les acquisitions immédiatement génératrices de revenus compensent la perte de loyers liée aux cessions et aux repositionnements.



Au niveau de l'ctivité locative solide, le groupe affiche 48 000 m² loués avec une réversion moyenne de + 13%, sécurisant 39 MEUR de loyers annuels.



La valeurs du portefeuille est globalement stables à périmètre constant (-0,5%), reflétant la polarisation du marché. La valeur totale du portefeuille ressort à 17,4 MdsEUR.



Le résultat récurrent net par action de Gecina poursuit sa croissance (+ 1,4%, 3,43 EUR par action).



La guidance 2026 est confirmée. Le groupe s'attend à un résultat récurrent net par action (part du Groupe) entre 6,70 EUR et 6,75 EUR.