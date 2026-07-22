La croissance des revenus ressort à + 2,0% au 30 juin 2026 à périmètre constant sur un an, confirmant la capacité à surperformer l'indexation, portée par une réversion locative soutenue sur les deux portefeuilles et un taux d'occupation élevé (93,8 %).
La croissance organique, les livraisons récentes et les acquisitions immédiatement génératrices de revenus compensent la perte de loyers liée aux cessions et aux repositionnements.
Au niveau de l'ctivité locative solide, le groupe affiche 48 000 m² loués avec une réversion moyenne de + 13%, sécurisant 39 MEUR de loyers annuels.
La valeurs du portefeuille est globalement stables à périmètre constant (-0,5%), reflétant la polarisation du marché. La valeur totale du portefeuille ressort à 17,4 MdsEUR.
Le résultat récurrent net par action de Gecina poursuit sa croissance (+ 1,4%, 3,43 EUR par action).
La guidance 2026 est confirmée. Le groupe s'attend à un résultat récurrent net par action (part du Groupe) entre 6,70 EUR et 6,75 EUR.
Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs bruts par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux et commerces (84,6%) ;
- logements (15,4%).
A fin 2025, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 17,6 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (83,7%), logements (16,1%) et autres (0,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.