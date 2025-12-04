Gecina relève son conseil sur Gecina à l'achat

Goldman Sachs a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Gecina, portée de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 86,4 à 95,4 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen de l'immobilier, le broker reconnaît que le marché parisien des bureaux est devenu plus compliqué dernièrement (davantage d'espaces disponibles, incertitudes politiques), mais souligne que Gecina s'en est jusqu'ici bien sorti grâce à ses hausses de loyers et à un taux d'occupation toujours solide (94%).



Alors que l'action a sous-performé de 17% les autres foncières européennes cette année, Goldman souligne qu'elle offre désormais un rendement du dividende de 7,2% pour 2026, un niveau que le courtier juge "très attractif" en comparaison de sa moyenne historique et des valorisations affichées par ses concurrents.



Le professionnel, qui met en évidence la robustesse de la structure financière de l'entreprise, sa dette peu coûteuse et son taux d'endettement raisonnable, pense ainsi que le titre pourrait bénéficier du reflux de l'incertitude politique en France et de possibles cessions d'actifs, dont les fonds pourraient être utilisés afin de racheter des actions.