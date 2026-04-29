Generac relève ses objectifs grâce à la demande en énergie de secours et aux centres de données
Le fabricant d'équipements électriques bénéficie d'un contexte favorable marqué par la multiplication des pannes et l'essor des infrastructures numériques, ce qui lui permet d'ajuster à la hausse ses prévisions annuelles.
Generac a relevé ses perspectives de croissance après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe prévoit désormais une progression de ses ventes nettes en 2026 comprise entre un niveau moyen et élevé à deux chiffres, contre une estimation précédente située au milieu de cette fourchette. Cette révision s'appuie sur une demande soutenue pour les générateurs de secours, alimentée par la fréquence accrue des événements climatiques extrêmes et les inquiétudes concernant la fiabilité des réseaux électriques.
L'entreprise profite également de l'essor des centres de données, avec une montée en puissance de son carnet de commandes et des avancées dans les processus d'homologation auprès de grands acteurs du cloud. Les ventes du segment commercial et industriel ont ainsi bondi d'environ 28% sur le trimestre, tandis que l'activité résidentielle, principale source de revenus, a progressé de 1%. Generac a par ailleurs réorganisé ses activités en deux divisions, Résidentiel et Commercial & Industriel, afin de mieux répondre à l'évolution de la demande.
Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 1,06 milliard de dollars, légèrement supérieur aux attentes fixées à 1,05 milliard. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,80 dollar, dépassant nettement les prévisions de 1,33 dollar. A la suite de ces annonces, le titre du groupe progresse d'environ 14% en séance, reflétant la confiance des investisseurs dans ses perspectives de croissance.
Generac Holdings, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de production d'électricité primaire et de secours à destination des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels. Les produits du groupe incluent des générateurs, des dispositifs de stockage d'énergie, des systèmes de contrôle de l'électricité, des équipements électriques, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements destinés au secteur résidentiel (53,9%) : générateurs de secours, portables et à moteur alimentés au gaz naturel, au propane ou au carburant, commutateurs, etc. ;
- équipements destinés aux secteurs industriels et commerciaux (34,6%) : générateurs stationnaires, conteneurisés, industriels et de secours alimentés au gaz naturel, au propane, au carburant, etc., systèmes avancés et plateformes logicielles de contrôle de l'énergie, commutateurs, systèmes d'alimentation modulaire, etc. ;
- autres (11,5%).
82,5% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.