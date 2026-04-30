General Dynamics s'est envolé après ses résultats

Le groupe de défense américain a publié hier ses résultats trimestriels dévoilant une dynamique solide, avec une hausse marquée de ses revenus et de sa rentabilité, soutenue par une forte activité commerciale. Le titre a progressé de 8% hier à Wall Street.

A New York, General Dynamics a achevé la séance sur un gain de 8%, soutenu par ses solides résultats trimestriels. Concrètement, le résultat opérationnel est en hausse de 12%, à 1,42 MdUSD et 10% au-delà du consensus tandis que le BPA est ressorti lui aussi 11% au-dessus du consensus, à 4,10 USD.



Bonne surprise, également, du côté du chiffre d'affaires qui s'établit à 13,48 MdsUSD, en progression de 10,3% sur un an et 6% au-dessus du consensus. La dynamique de croissance a touché l'ensemble des divisions du groupe, avec +8,4% pour le segment Aerospace, +21% pour Marine Systems, +4,9% pour Combat Systems et +4,2% pour Technologies.



Sur le plan commercial, l'activité est restée très dynamique avec 26,6 MdsUSD de commandes enregistrées, soit un ratio book-to-bill de 2 fois. Celui-ci atteint 2,2 fois dans les activités de défense et 1,2 fois dans l'aéronautique. Le carnet de commandes total (backlog et potentiel) s'élève à 188,4 MdsUSD en fin de période, dont 130,8 MdsUSD de backlog ferme.



"Nos activités ont très bien commencé l'année, avec de solides performances opérationnelles et une excellente conversion de trésorerie. Nous sommes bien positionnés pour générer des performances supplémentaires tout au long de l'année", a commenté la PDG Phebe Novakovic.



A la suite de cette publication, Jefferies a confirmé son conseil "conserver" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 380 USD.



Le bureau d'études met en avant un premier trimestre supérieur aux attentes, avec un BPA de 4,10 USD contre 3,66 USD attendu par le consensus, porté par une croissance des revenus de 10%. Le rapport souligne également la génération de cash "solide", avec un free cash-flow de 2 MdsUSD au premier trimestre, soutenu notamment par des avances clients.