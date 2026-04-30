Le groupe de défense américain a publié hier ses résultats trimestriels dévoilant une dynamique solide, avec une hausse marquée de ses revenus et de sa rentabilité, soutenue par une forte activité commerciale. Le titre a progressé de 8% hier à Wall Street.
A New York, General Dynamics a achevé la séance sur un gain de 8%, soutenu par ses solides résultats trimestriels. Concrètement, le résultat opérationnel est en hausse de 12%, à 1,42 MdUSD et 10% au-delà du consensus tandis que le BPA est ressorti lui aussi 11% au-dessus du consensus, à 4,10 USD.
Bonne surprise, également, du côté du chiffre d'affaires qui s'établit à 13,48 MdsUSD, en progression de 10,3% sur un an et 6% au-dessus du consensus. La dynamique de croissance a touché l'ensemble des divisions du groupe, avec +8,4% pour le segment Aerospace, +21% pour Marine Systems, +4,9% pour Combat Systems et +4,2% pour Technologies.
Sur le plan commercial, l'activité est restée très dynamique avec 26,6 MdsUSD de commandes enregistrées, soit un ratio book-to-bill de 2 fois. Celui-ci atteint 2,2 fois dans les activités de défense et 1,2 fois dans l'aéronautique. Le carnet de commandes total (backlog et potentiel) s'élève à 188,4 MdsUSD en fin de période, dont 130,8 MdsUSD de backlog ferme.
"Nos activités ont très bien commencé l'année, avec de solides performances opérationnelles et une excellente conversion de trésorerie. Nous sommes bien positionnés pour générer des performances supplémentaires tout au long de l'année", a commenté la PDG Phebe Novakovic.
A la suite de cette publication, Jefferies a confirmé son conseil "conserver" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 380 USD.
Le bureau d'études met en avant un premier trimestre supérieur aux attentes, avec un BPA de 4,10 USD contre 3,66 USD attendu par le consensus, porté par une croissance des revenus de 10%. Le rapport souligne également la génération de cash "solide", avec un free cash-flow de 2 MdsUSD au premier trimestre, soutenu notamment par des avances clients.
General Dynamics Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements aéronautiques, spatiaux, navals et de défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- sous-marins et bateaux (31,8%) ;
- systèmes et technologies d'information (25,6%) : systèmes de télécommunications, de contrôle, de surveillance, de commande, etc. ;
- avions d'affaires (24,9%). Par ailleurs, le groupe propose des services de maintenance, de support, etc. ;
- systèmes de défense et de sécurité (17,7%) : véhicules blindés de combat, systèmes de combat terrestre, systèmes d'arme, munitions, systèmes de protection et de détection, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (62,8%) et de services (37,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (82,4%), Amérique du Nord (2,4%), Europe (6,7%), Afrique et Moyen-Orient (3,8%), Asie-Pacifique (3,8%) et Amérique latine (0,9%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.