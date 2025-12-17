General Mills attendu en hausse après ses trimestriels

General Mills est attendu en hausse à l'ouverture ce mercredi, après la publication d'un BPA ajusté de 1,10 dollar au titre de son 2e trimestre 2025-26, en recul de 21% à taux de changes constants, mais dépassant l'estimation moyenne des analystes.

Le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe agroalimentaire (Cheerios, Old El Paso, Häagen-Dazs...) s'est établi à 848 MUSD (-20% à taux de changes constants), soit une marge correspondante en retrait de 2,9 points à 17,4%.



A 4,9 MdsUSD, son chiffre d'affaires a diminué de 7%, en raison essentiellement d'effets de périmètre. En organique, ses ventes ne se sont tassées que de 1% sur des effets prix et mix défavorables pour 2 points de pourcentage.



"Comme prévu, les résultats reflètent des impacts significatifs des investissements pour améliorer la notoriété de la marque, des cessions de yaourts en Amérique du Nord, ainsi qu'une comparaison de timing défavorable des dépenses commerciales", explique le groupe.



General Mills réaffirme ses objectifs pour l'exercice en cours, dont un BPA et un bénéfice d'exploitation ajustés tous deux en baisse de 10 à 15% à taux de changes constants, ainsi que des revenus organiques en baisse de 1% ou en hausse de 1%.