General Mills cède ses magasins Häagen-Dazs en Chine

Le groupe alimentaire américain va céder ses boutiques Häagen-Dazs en Chine continentale à un consortium mené par Ningji, acteur en forte croissance du marché chinois du thé.

General Mills justifie cette cession par sa volonté de concentrer ses investissements sur les marques et activités offrant les meilleures perspectives de croissance et de rentabilité. L'opération illustre également les défis croissants auxquels sont confrontées les marques étrangères en Chine, dans un contexte de consommation plus atone et de concurrence locale renforcée.



Le groupe américain continuera néanmoins à commercialiser les glaces Häagen-Dazs sur le marché chinois par l'intermédiaire de distributeurs tiers, notamment les magasins de proximité.



Cette transaction intervient quelques mois après celle de Starbucks, autre marque occidentale emblématique en Chine, qui a conclu en avril un accord prévoyant la cession du contrôle de ses activités chinoises à Boyu Capital.



Basé à Minneapolis et propriétaire de marques telles que Cheerios et Pillsbury, General Mills prévoit de finaliser l'opération avant la fin de l'année.