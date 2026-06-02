General Mills justifie cette cession par sa volonté de concentrer ses investissements sur les marques et activités offrant les meilleures perspectives de croissance et de rentabilité. L'opération illustre également les défis croissants auxquels sont confrontées les marques étrangères en Chine, dans un contexte de consommation plus atone et de concurrence locale renforcée.
Le groupe américain continuera néanmoins à commercialiser les glaces Häagen-Dazs sur le marché chinois par l'intermédiaire de distributeurs tiers, notamment les magasins de proximité.
Cette transaction intervient quelques mois après celle de Starbucks, autre marque occidentale emblématique en Chine, qui a conclu en avril un accord prévoyant la cession du contrôle de ses activités chinoises à Boyu Capital.
Basé à Minneapolis et propriétaire de marques telles que Cheerios et Pillsbury, General Mills prévoit de finaliser l'opération avant la fin de l'année.
General Mills, Inc. figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le groupe propose des céréales de petit-déjeuner, des plats préparés, des légumes congelés, des pizzas surgelées, des pâtes prêtes à l'emploi, des yaourts, des desserts, des sauces, etc. notamment sous les marques Cheerios, Pillsbury, Green Giant, Old El Paso, Progresso, Wheaties, Häagen-Dazs, Nature Valley, Betty Crocker et Wanchai Ferry. Par ailleurs, General Mills, Inc. vend des aliments pour animaux de compagnie. L'activité s'organise autour de 2 marchés :
- distribution grand public ;
- restauration et boulangerie : vente de produits aux restaurants, aux boulangeries, aux exploitants de distributeurs automatiques de plats ainsi qu'aux cafétérias des écoles et des entreprises.
73,8% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.