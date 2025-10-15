Le géant américain de l'agroalimentaire est au plus bas depuis le Covid. Le titre cède environ 24% depuis janvier et a presque été divisé par deux depuis ses sommets de 2023.

General Mills fabrique et distribue des marques grand public familières (Cheerios, Nature Valley, Old El Paso, Häagen-Dazs hors États-Unis via licence) et s’est hissé parmi les poids lourds de l’alimentation pour animaux avec Blue Buffalo. Son exposition reste majoritairement nord-américaine.

Depuis deux ans, le cocktail “prix en hausse/volumes en retrait” atteint ses limites : les revenus et les marges ont reculé lors de chacun des trois derniers exercices. Par conséquent, le profit par action est passé de 4,42 dollars à 4,10 dollars sur la période.

Face à la hausse des prix, les consommateurs se détournent des produits de marques premium au profit des marques de distributeurs dont la part de marché progresse. Dans la nutrition animale, Blue Buffalo, qui avait jusqu’ici joué un rôle d’amortisseur, subit désormais le même sort. L’entreprise est contrainte d’intensifier ses efforts promotionnels dans un contexte rendu encore plus difficile par la question des droits de douane.

Sur les coûts, certaines matières premières comme le cacao, le sucre ou les produits laitiers se normalisent, mais d’autres postes demeurent élevés et volatils. C’est le cas de l’énergie, du transport et des salaires. Cela pèse sur les marges.

La situation apparaît d’autant plus délicate en comparaison de certains concurrents comme Mondelez International, qui bénéficie d’une demande toujours solide portée par ses marques emblématiques (Oreo, LU, BelVita, Cadbury, Milka, Toblerone) et d’une présence géographique plus internationale, ce qui limite la dépendance à un marché américain déjà saturé.

Pour General Mills, l’un des principaux enjeux pour l’avenir sera de revitaliser ses catégories matures, de niche (céréales du petit-déjeuner, yaourts, plats cuisinés et alimentation pour animaux) dont les volumes stagnent ou reculent. L’entreprise a ajusté son offre à la conjoncture actuelle : développement de formats familiaux et économiques, simplification des recettes, et recentrage de l’innovation sur des bénéfices concrets pour le consommateur (protéines, fibres, clean label).

Les dernières tendances laissent entrevoir un environnement un peu moins chaotique : les chaînes d’approvisionnement se fluidifient, les coûts logistiques sont mieux maîtrisés et certaines campagnes commencent à donner des résultats encourageants. Néanmoins, la demande demeure instable et les promotions (bien qu’elles rognent les marges) restent le principal levier pour soutenir les volumes, ce qui n’est pas vraiment une bonne nouvelle.

L’ensemble de ces éléments pèse logiquement sur la valorisation, désormais inférieure à dix fois les bénéfices attendus cette année et à environ vingt-deux fois le free cash flow. Pour l’exercice 2025, le consensus des analystes prévoit un nouveau recul du chiffre d’affaires accompagné d’une érosion des marges. En l’absence d’un catalyseur clair (amélioration des résultats, reprise du marché ou mouvement de consolidation sectorielle) le potentiel du titre reste limité.