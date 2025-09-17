General Mills voit son BPA ajusté reculer de 20%

General Mills dévoile un BPA ajusté de 0,86 dollar et un bénéfice d'exploitation ajusté de 711 MUSD au titre des trois premiers mois de son exercice 2025-26, en reculs respectifs de 20% et 18% à taux de change constant, mais légèrement au-dessus de ses attentes.



A 4,5 MdsUSD, le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire (Cheerios, Old El Paso, Häagen-Dazs...) a diminué de 7%, notamment sur des effets de périmètre sans lesquels sa croissance organique s'est établie à -3%, en ligne avec ses propres prévisions.



'Nos investissements ont aidé à accroître ou conserver nos parts de marché dans 8 de nos 10 principales catégories aux Etats-Unis, tout en continuant de stimuler une forte compétitivité dans les services alimentaires et à l'international', note son PDG Jeff Harmening.



General Mills réaffirme ses objectifs pour l'exercice en cours, dont un BPA et un bénéfice d'exploitation ajustés tous deux en baisse de 10 à 15% à taux de change constant, ainsi que des revenus organiques en baisse de 1% ou en hausse de 1%.