General Motors annonce 7,1 milliards de dollars de charges liées à l'électrique et à la Chine

General Motors a indiqué jeudi qu'elle enregistrera 7,1 milliards de dollars de charges exceptionnelles au quatrième trimestre 2025, principalement dues à un repli stratégique sur le segment des véhicules électriques (VE) et à une restructuration de ses activités en Chine. Parmi ces charges, 6 milliards sont liés à une révision des investissements dans l'électrique, face à une demande en baisse, tandis que 1,1 milliard provient d'une réorganisation d'une coentreprise chinoise, dont 500 millions en sortie de trésorerie.



Le constructeur avait déjà alerté en octobre sur une première charge de 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre, en lien avec ces ajustements. Sur les 6 milliards liés aux VE, environ 1,8 milliard correspondent à des dépréciations non monétaires, et 4,2 milliards à des frais de rupture de contrats et autres engagements avec les fournisseurs. Ces éléments n'impacteront pas les résultats ajustés, GM souhaitant ainsi isoler ses performances opérationnelles de ces coûts exceptionnels.



L'annonce survient dans un contexte de désengagement partiel des grands constructeurs vis-à-vis du tout-électrique. Ford a récemment indiqué prévoir 19,5 milliards de dollars de charges exceptionnelles pour motifs similaires. GM, malgré ces ajustements, affirme maintenir sa confiance dans l'avenir des VE. Toutefois, les décisions politiques ont pesé sur le marché : la fin anticipée du crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars en septembre 2025, décidée par l'administration Trump, a freiné la dynamique commerciale. GM prévoit encore des charges en 2026, mais à un niveau bien inférieur.



Malgré ces annonces, l'action GM a terminé la journée en hausse de près de 4%, à 85,13 dollars. Avec une progression de plus de 50% sur l'année, elle signe la meilleure performance parmi les grands constructeurs automobiles cotés. Les résultats trimestriels de l'entreprise seront publiés le 27 janvier.