General Motors annonce des livraisons de près de 470 000 véhicules en Chine au troisième trimestre 2025, en progression de 10,1% sur un an. Il s'agit du deuxième trimestre consécutif de croissance en volume et en part de marché pour le constructeur.
Les ventes de véhicules à énergie nouvelle (NEV), incluant électriques (BEV), hybrides rechargeables (PHEV) et à autonomie étendue (EREV), affichent leur dixième trimestre consécutif de hausse.
Dans le détail, Buick enregistre une hausse de 54,3%, portée par la famille GL8 (+24,5%) et le lancement du modèle électrique ELECTRA L7. Cadillac progresse de 11,2%, notamment grâce au SUV XT5. Le Wuling Hong Guang MINIEV reste le modèle le plus vendu du groupe avec 117 000 unités, dont 77 000 pour la version quatre portes.
Steve Hill, vice-président de GM et président de GM China, estime que ces résultats 'confirment les progrès constants réalisés en Chine vers une croissance rentable et durable'.
General Motors Company est spécialisé dans la construction et la commercialisation d'automobiles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'automobiles (91,6%) : 5,9 millions de véhicules (notamment particuliers et poids lourds ; marques Buick, Chevrolet, Cadillac, GMC, Holden, Baojun, Jiefang et Wuling) vendus en 2024 ;
- prestations de services financiers (8,4% ; GM Financial) : activité assurée aux Etats-Unis (85,7% du CA) et à l'international (14,3%).
82,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.