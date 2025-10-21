General Motors a surpris les marchés mardi avec des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, lui permettant de relever ses prévisions pour l’année 2025. Le constructeur a affiché un bénéfice ajusté par action de 2,80 dollars contre 2,31 attendus, et un chiffre d’affaires de 48,59 milliards de dollars, légèrement inférieur à celui de l’an dernier mais supérieur au consensus. GM anticipe désormais un bénéfice ajusté annuel compris entre 9,75 et 10,50 dollars par action, soutenu par un cash-flow libre réévalué à 10-11 milliards de dollars. La baisse attendue de l’impact tarifaire, estimé entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars contre 4 à 5 précédemment, contribue également à cette révision. Suite à ces prévisions en hausse, l’action progresse de plus de 11% avant l’ouverture de Wall Street.

Malgré ces performances ajustées solides, le bénéfice net a chuté de 57% à 1,3 milliard de dollars, pénalisé par 1,6 milliard de charges exceptionnelles liées au ralentissement du virage vers l’électrique. La marge nette a reculé à 2,7%, un niveau historiquement bas. Le directeur financier Paul Jacobson a reconnu que seuls 40% des modèles électriques étaient actuellement rentables, et que l’adoption plus lente que prévu pèserait encore sur la rentabilité. Toutefois, la part de marché de GM sur ce segment a progressé à 13,8%, dépassant Hyundai mais restant loin derrière Tesla.

En Amérique du Nord, GM a généré un bénéfice ajusté de 2,5 milliards de dollars malgré une forte baisse de sa marge, tombée à 6,2%. Mary Barra a réaffirmé viser une marge de 8% à 10% dans la région, misant sur une meilleure maîtrise des coûts et une montée en gamme progressive des véhicules électriques. À l’international, les résultats sont en amélioration, notamment en Chine et sur les autres marchés hors États-Unis, tandis que la filiale GM Financial a vu ses bénéfices grimper de 17%. Le groupe entend poursuivre sa stratégie d’adaptation tarifaire et industrielle pour stabiliser sa rentabilité à moyen terme.