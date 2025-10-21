General Motors revoit à la hausse ses prévisions annuelles malgré une forte baisse du bénéfice au T3

General Motors a vu son bénéfice net chuter de 56,6% au troisième trimestre 2025, à 1,3 milliard USD, contre 3,06 milliards un an plus tôt. Le bénéfice par action dilué s'établit à 1,35 USD, en repli de 49,6%, tandis que le BPA ajusté recule plus légèrement de 5,4%, à 2,80 USD.



Le chiffre d'affaires du trimestre atteint 48,6 milliards USD, en légère baisse de 0,3% sur un an. L'EBIT ajusté recule de 18%, à 3,38 milliards USD, ramenant la marge correspondante à 6,9% contre 8,4% au T3 2024.



Le FCF ajusté de l'activité automobile recule de 28% sur un an à 4,2 milliards USD, pénalisé par une baisse du cash-flow opérationnel à 6,07 milliards USD (-22,8%). Ce repli intervient malgré une légère réduction des investissements sur la période (2,11 milliards USD contre 2,23 milliards un an plus tôt).



Dans le détail, l'activité nord-américaine (GMNA) affiche un EBIT ajusté de 2,5 milliards USD, en repli de 37,1%. À l'inverse, GM International (GMI) enregistre une contribution positive de 226 millions USD (contre 42 millions USD en 2024), et la Chine repasse en bénéfice avec 80 millions USD de résultat des coentreprises, après une perte de 137 millions un an plus tôt.



Malgré cette dégradation des résultats trimestriels, le groupe revoit à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2025, tablant désormais sur un bénéfice net compris entre 7,7 et 8,3 milliards USD (contre une fourchette précédente allant jusqu'à 9,5 milliards), un EBIT ajusté entre 12 et 13 milliards USD (au lieu de 10 à 12,5 milliards) et un BPA ajusté compris entre 9,75 et 10,50 USD (contre 8,25 à 10,00 USD auparavant). Le FCF ajusté attendu est également relevé à 10-11 milliards USD, contre 7,5-10 milliards précédemment.



La direction n'a pas fait de commentaire dans le communiqué, mais une conférence téléphonique avec les investisseurs est prévue ce mardi.