Generali et BPCE abandonnent leur projet de rapprochement

Generali annonce avoir conjointement décidé avec BPCE de mettre fin aux négociations en vue de créer une coentreprise de gestion d'actifs, ayant jugé que les conditions pour parvenir à un accord final n'étaient pas encore présentes.



Pour rappel, ils avaient signé un protocole d'accord non contraignant en janvier dernier en vue de ce projet, et ont depuis mené de vastes discussions et des processus de consultation applicables avec les parties prenantes concernées.



"Les deux groupes maintiennent leur engagement envers le développement d'une industrie financière florissante, avec des champions européens compétitifs à l'échelle mondiale contribuant au succès économique de la région", affirme le groupe italien.



Par ailleurs, Generali a fait part de la confirmation par AM Best de sa note de solidité financière (FSR) à "A+" (supérieur) et de sa note de crédit de l'émetteur à long terme (ICR à long terme) à "aa-" (supérieur), avec des perspectives "stables".



"Ces notations reflètent la solidité du bilan de Generali, sa forte performance opérationnelle, son profil commercial très favorable et une gestion appropriée des risques d'entreprise", explique la compagnie d'assurance.