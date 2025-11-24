Generali France annonce la création d'une Direction de la Communication et du Mécénat, qui regroupera les expertises de communication interne, externe, événementielle et les opérations de mécénat. Cette réorganisation intervient à l'occasion du départ à la retraite de Marie-Christine Lanne, directrice de la Communication Externe et des Engagements.
La nouvelle direction sera confiée à Caroline Desaegher à compter du 1er décembre 2025. Elle apporte une solide expérience du secteur de l'assurance, acquise notamment chez AXA, AVIVA (devenu Abeille Assurances), Ramsay Santé et Vivalto Santé.
Elise Ginioux, membre du Comité Exécutif en charge du Marketing, de la Communication, de la Durabilité et des Affaires Publiques, souligne que cette évolution vise à accompagner la stratégie de croissance du groupe et à renforcer la cohérence de sa communication.
Assicurazioni Generali S.p.A. est le 1er groupe d'assurance italien. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- assurance vie (62,1%) ;
- assurance non-vie (37,9%) : assurances automobile, commerciale et industrielle, personnelle (notamment incendie et habitation), accident et santé.
Le groupe développe également des activités de gestion d'actifs (863 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2024), de banque (Banca Generali) et d'immobilier.
