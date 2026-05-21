Generali salué pour un début d'année vigoureux

Generali gagne 2,2%, à 38,4 EUR, en début de séance à Milan, salué pour une publication trimestrielle faisant ressortir "un début d'année exceptionnellement vigoureux" pour Jefferies, avec des performances meilleures que prévu dans l'ensemble des activités de la compagnie d'assurance.

Le groupe italien a dévoilé un bénéfice net ajusté en hausse de 5,2% à près de 1,27 MdEUR au titre du 1er trimestre 2026, ainsi qu'un résultat opérationnel en progression de 8,1% à 2,23 MdsEUR, dépassant respectivement de 14 et 9,4% les consensus, selon le broker américain.



Le profit opérationnel a été soutenu par des contributions accrues de ses trois segments, à savoir P&C (+1,2%), vie (+9,9%) et gestion d'actifs et de fortune (+15,5%), qui ont toutes dépassé les attentes du marché, selon Jefferies.



En termes d'activité, les primes brutes souscrites ont augmenté de 6,8% à 28,15 MdsEUR, un niveau là aussi légèrement supérieur au consensus (+1,5%), soutenu à la fois par des progressions dans ses segments P&C (dommages, +5,8%) et vie (+7,5%).



Les afflux nets en vie ont atteint 4,3 MdsEUR, soutenus par l'ensemble des lignes de métier, mais le ratio combiné en P&C s'est dégradé de 0,8 point à 90,5%, sous l'effet de pertes sur catastrophes naturelles plus élevées.



Un succès du plan stratégique, selon la direction



"Les résultats du 1er trimestre 2026 du groupe confirment la réussite de notre plan stratégique Lifetime Partner 27 : Driving Excellence", commente le CFO Cristiano Borean, saluant notamment une très solide performance dans l'activité vie.



"En assurance dommages, malgré un impact plus important des catastrophes naturelles, la rentabilité technique sous-jacente a continué de s'améliorer", poursuit-il, pointant enfin la performance de la gestion d'actifs et de Banca Generali.



"Forts de notre bilan solide et de nos sources diversifiées de génération de trésorerie de haute qualité, ainsi que d'une solide position de capital, nous restons pleinement concentrés sur la création de valeur durable pour toutes nos parties prenantes", conclut-il.



Le ratio de solvabilité comme seule déception pour Jefferies



"De façon intéressante, Generali a battu de 14% le consensus sur son résultat net ajusté malgré un vent contraire de 50 MEUR dû à un impact fiscal unique en France, sans lequel il aurait augmenté de 10,2% au lieu de +5,2%", souligne Jefferies.



"À notre avis, la seule déception est le ratio de solvabilité II, qui, à 212%, est ressorti inférieur de 7% à celui de l'exercice 2025 et de 2% aux prévisions du consensus", nuance toutefois le broker dans sa note de réaction.



"Cela semble être dû à un impact négatif de 5 points de pourcentage lié aux variations économiques, qui a contrebalancé une forte génération de capital, malgré des pertes plus élevées dues aux catastrophes", avance Jefferies, qui reste à "achat" sur le titre.