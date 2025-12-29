Genfit : 683 Capital Partners dépasse les 5% du capital

La société 683 Capital Partners, gérée par le hedge fund new-yorkais 683 Capital Management, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 décembre, le seuil de 5% du capital de Genfit, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir 2 576 702 actions Genfit représentant autant de droits de vote, soit 5,15% du capital et 4,57% des droits de vote de cette société biopharmaceutique française spécialisée dans les maladies du foie.