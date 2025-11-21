Genfit affiche une trésorerie en hausse sur trois mois

Genfit revendique une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 119 millions d'euros au 30 septembre 2025, contre 107,5 MEUR au 30 juin, ce qui devrait selon lui couvrir ses dépenses opérationnelles et en capital au-delà de la fin de 2028.



Les revenus de la société biopharmaceutique sur les 9 premiers mois de 2025 se sont établis à 39,2 MEUR, incluant un paiement d'étape de 26,5 MEUR à la suite de l'approbation du prix et du remboursement d'Iqirvo (élafibranor) dans trois marchés européens majeurs.



Par ailleurs Genfit annonce que le retrait volontaire du Nasdaq de ses American Depositary Shares (ADS), est désormais effectif. Les détenteurs d'ADS auront jusqu'au 9 février 2026 pour les restituer en vue de la remise des actions ordinaires sous-jacentes.