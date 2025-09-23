Genfit : Kepler Cheuvreux confirme son conseil et maintient sa cible

Kepler Cheuvreux confirme son conseil sur le titre Genfit à 'Achat', avec un objectif de cours inchangé à 8,40 euros.



Selon Kepler Cheuvreux, la dynamique de revenus est portée par les royalties d'Iqirvo chez Ipsen et des jalons réglementaires (10,0 millions d'euros à l'approbation US ; 26,5 millions d'euros liés à l'approbation italienne), tandis que la trésorerie atteignait 145,9 millions d'euros fin juin, renforçant la visibilité.



Le bureau d'études précise que l'arrêt de VS-01 en ACLF (insuffisance hépatique aiguë sur foie chronique) n'affecte pas sa valorisation, cette composante 'n'était pas incluse dans notre modèle', et que le recentrage du programme sur l'UCD (troubles du cycle de l'urée) est en cours.



La note indique une 'visibilité financière au-delà de 2028', soutenue par la baisse des opex et le refinancement de la dette, et identifie des catalyseurs en 2025 avec des études en ACFL et en cancer des voies biliaires.