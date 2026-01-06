Les résultats justifient la poursuite de son évaluation clinique. Genfit va ainsi engager un dialogue avec les autorités réglementaires, notamment la FDA aux Etats-Unis, afin de déterminer la meilleure stratégie pour avancer vers une phase 2 de preuve de concept dans des affections inflammatoires telles que l'ACLF, où la dérégulation immunitaire systémique constitue un moteur clé de la progression de la maladie.