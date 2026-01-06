Genfit publie des résultats encourageants d'une étude de phase 1

Genfit a annoncé que G1090N, petite molécule et candidat-médicament expérimental le plus avancé de la société pour le traitement de l'ACLF (décompensation aiguë sur cirrhose), avait démontré un profil de sécurité favorable lors d'une étude de phase 1. En outre, cette molécule a démontré une activité anti-inflammatoire dans des essais ex vivo.

Les résultats justifient la poursuite de son évaluation clinique. Genfit va ainsi engager un dialogue avec les autorités réglementaires, notamment la FDA aux Etats-Unis, afin de déterminer la meilleure stratégie pour avancer vers une phase 2 de preuve de concept dans des affections inflammatoires telles que l'ACLF, où la dérégulation immunitaire systémique constitue un moteur clé de la progression de la maladie.