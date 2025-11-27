Genfit renforce sa direction médicale avec la nomination du Dr Pejvack Motlagh











Genfit annonce la nomination du Dr Pejvack Motlagh au poste de Directeur Médical et son entrée au Comité Exécutif. Il supervisera la stratégie et l'exécution des plans de développement clinique, ainsi que les équipes Cliniques, Biométrie et Pharmacovigilance.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, il a notamment exercé les fonctions de Chief Medical Officer chez Egle Therapeutics et Mablink Biosciences, après avoir contribué au développement de composés allant de la phase précoce à la commercialisation.

Le Dr Motlagh se dit "ravi de rejoindre Genfit à un moment charnière" marqué par la montée en importance de la décompensation aigüe sur cirrhose (ACLF) et souligne la concordance entre ses valeurs et l'engagement de l'entreprise.

Pascal Prigent, Directeur Général, salue une arrivée qui apportera une expertise déterminante pour faire progresser le pipeline et soutenir l'ambition de proposer des traitements transformateurs aux patients.



















