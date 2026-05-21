Genfit renforce sa trésorerie

La société biopharmaceutique a affiché une solide trajectoire financière pour entamer l'exercice 2026. Spécialisée dans le développement de traitements contre les maladies rares du foie, la biotech a fait état ce jour d'une nette accélération de ses revenus et d'un renforcement significatif de sa position de trésorerie au cours du premier trimestre.

Au 31 mars 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Genfit ont atteint 136,1 millions d'euros. Ce montant marque une progression par rapport aux 129,5 MEUR enregistrés un an plus tôt, et s'inscrit en forte hausse comparé aux 101,1 MEUR comptabilisés au 31 décembre 2025.



Le partenariat avec Ipsen valide le modèle de revenus



Cette dynamique haussière s'explique par deux importants encaissements survenus au cours du premier trimestre 2026 : le versement par Ipsen d'un premier jalon commercial de 17 MEUR (20 MUSD), lié à leur accord stratégique de 2021, et un deuxième versement de 30 MEUR perçu dans le cadre d'un accord de partage de redevances (Royalty Financing).



Ces rentrées de fonds ont largement compensé les investissements soutenus en recherche & développement. La consommation de trésorerie opérationnelle est restée en effet principalement dirigée vers les programmes cliniques de la franchise ACLF (insuffisance hépatique chronique aiguë) et le programme GNS561 dans le cholangiocarcinome (CCA).



Par ailleurs, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 est ressorti en forte hausse à 9,6 MEUR contre 2,8 MEUR sur la même période en 2025. Ces revenus proviennent exclusivement des redevances sur les ventes d'Iqirvo (élafibranor) commercialisé par Ipsen dans le traitement de la cholangite biliaire primitive (PBC).



Horizon financier dégagé au-delà de 2028



Grâce à cette structure financière assainie, la direction de Genfit estime disposer d'une visibilité financière supérieure à deux ans, prévoyant que ses ressources actuelles couvriront ses dépenses opérationnelles et ses investissements au-delà de la fin de l'année 2028.



Cette projection intègre l'hypothèse du maintien de la performance commerciale d'Ipsen, le versement de futurs jalons réglementaires, ainsi que l'exercice potentiel d'une option pour un troisième et dernier versement lié au financement des redevances. Fort de cet horizon dégagé, le groupe a confirmé le maintien de ses calendriers cliniques sur l'ensemble de ses plateformes de croissance.