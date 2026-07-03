NASH Next est un test diagnostique développé et commercialisé par LabCorp sous licence Genfit. Développé à partir de la technologie de la société française, ce test évalue de façon singulière à la fois l'activité de la maladie et de la charge fibrotique. Il permet d'identifier de manière précoce les patients atteints de MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique) "à risque", en ciblant notamment les personnes souffrant de prédiabète, de diabète de type 2, d'obésité ou de dyslipidémie.
NASHnext sera remboursé par Medicare à hauteur d'environ 252 dollars par test.
Pour Oddo BHF, cette décision constitue une étape importante pour l'adoption à grande échelle du test, dans un contexte où le marché américain entre dans une nouvelle phase avec l'arrivée des premiers traitements.
En outre, les analystes estiment que cette annonce valide la pertinence clinique et économique de son test vendu à ce jour par LabCorp. Dans un marché de la MASH en création et donc en forte croissance, l'identification précoce des patients éligibles devient un enjeu majeur pour les cliniciens comme pour les payeurs.
La recommandation d'Oddo BHF est toujours à surperformance, avec une cible de cours de 15 euros.
GENFIT est une société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d'origine métabolique, où les besoins médicaux non satisfaits sont considérables, notamment en raison d'un manque de traitements approuvés. GENFIT est leader dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies.
La société est installée à Lille, Paris, Zurich et Cambridge, MA (Etats-Unis).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.