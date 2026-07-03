Genfit s'envole avec l'annonce du remboursement d'un produit aux Etats-Unis

Genfit flambe à la Bourse de Paris (+12,10%, à 11,86 euros), soutenu par l'annonce, hier soir, de l'accès à la couverture et au futur remboursement par Medicare aux Etats-Unis de NASHnext.

NASH Next est un test diagnostique développé et commercialisé par LabCorp sous licence Genfit. Développé à partir de la technologie de la société française, ce test évalue de façon singulière à la fois l'activité de la maladie et de la charge fibrotique. Il permet d'identifier de manière précoce les patients atteints de MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique) "à risque", en ciblant notamment les personnes souffrant de prédiabète, de diabète de type 2, d'obésité ou de dyslipidémie.



NASHnext sera remboursé par Medicare à hauteur d'environ 252 dollars par test.



Pour Oddo BHF, cette décision constitue une étape importante pour l'adoption à grande échelle du test, dans un contexte où le marché américain entre dans une nouvelle phase avec l'arrivée des premiers traitements.



En outre, les analystes estiment que cette annonce valide la pertinence clinique et économique de son test vendu à ce jour par LabCorp. Dans un marché de la MASH en création et donc en forte croissance, l'identification précoce des patients éligibles devient un enjeu majeur pour les cliniciens comme pour les payeurs.



La recommandation d'Oddo BHF est toujours à surperformance, avec une cible de cours de 15 euros.