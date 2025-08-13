Genmab : objectif de cours rehaussé chez UBS

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Genmab, avec un objectif de cours rehaussé de 2500 à 2600 couronnes danoises, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de progression de 88% pour le titre du laboratoire pharmaceutique.



Outre de solides résultats au titre du deuxième trimestre, le broker met en avant l'exécution d'essais cliniques comme étant 'au coeur des attentions sur Genmab, avec deux lectures de phase III révolutionnaires prévues pour 2026'.