Le danois Genmab a annoncé lundi le rachat de la biotech néerlandaise Merus NV pour 8 milliards de dollars en numéraire. Le laboratoire versera 97 USD par action, soit une prime de 41% sur le cours de clôture de Merus vendredi à New York.



Merus développe un traitement contre les cancers de la tête et du cou, le petosemtamab, actuellement en phase III d'essais cliniques. Des résultats intermédiaires sont attendus en 2026, en vue d'une potentielle mise sur le marché dès 2027.



'Cette acquisition pourrait accélérer notre transformation en un leader mondial de la biotechnologie et garantir une croissance durable jusqu'à la prochaine décennie', a déclaré Jan van de Winkel, directeur général de Genmab. Il estime que l'expertise du groupe en développement clinique et en commercialisation permettra de 'révéler tout le potentiel du petosemtamab'.



Avec cette opération, Genmab renforce son portefeuille avancé en oncologie, centré sur les anticorps. Après la finalisation du rachat, le groupe disposera de quatre programmes propriétaires susceptibles d'aboutir à plusieurs lancements de médicaments d'ici 2027. L'opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises.



Genmab pèse actuellement l'équivalent de 17,8 MdsUSD en bourse, ce qui donne une idée de la taille de l'opération sur Merus. Mais le laboratoire a les poches bien remplies grâce aux importants flux de trésorerie générés ces dernières années.