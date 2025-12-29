Genmab va interrompre le développement clinique de l'acasunlimab

Genmab a annoncé vouloir interrompre le développement clinique de l'acasunlimab.



Cette décision a été prise dans le cadre de l'orientation stratégique de Genmab sur les opportunités les plus créatrices de valeur dans son portefeuille en phase avancée et à la suite d'une évaluation approfondie du paysage concurrentiel en évolution.



Genmab souhaite concentrer ses ressources sur les programmes ayant le plus fort potentiel d'impact, notamment EPKINLY (epcoritamab), petosemtamab et rinatabart sesutecan (Rina-S).



Cette décision n'impacte pas les prévisions financières de Genmab pour l'année 2025 précise le groupe.



" Après mûre réflexion, nous avons décidé d'arrêter le programme d'acasunlimab. Bien que les données aient été encourageantes, les opportunités convaincantes que nous voyons dans notre pipeline avancé nous ont conduits à concentrer nos investissements là où nous pensons pouvoir apporter le plus grand bénéfice aux patients et aux actionnaires" a déclaré Jan van de Winkel, Ph.D., Directeur Général de Genmab.



"Nous sommes très motivés par l'élan d'EPKINLY, de petosemtamab et de Rina-S, et nous restons déterminés à exécuter ces programmes avec rapidité et rigueur" rajoute Jan van de Winkel.