Genmab va s'appuyer sur l'IA d'Anthropic pour ses processus de R&D

Genmab annonce un partenariat avec Anthropic pour faire progresser et améliorer ses processus de recherche et développement (R&D) grâce à l'adoption de capacités d'intelligence artificielle (IA) de pointe.

Dans le cadre de cet accord, Genmab et Anthropic concevront et déploieront des solutions d'IA agentique sur mesure alimentées par Claude, l'assistant d'IA d'Anthropic, pour soutenir les priorités de développement clinique de Genmab.



Les équipes du laboratoire pharmaceutique danois utiliseront ainsi Claude pour accélérer le traitement des données, ainsi que l'analyse et la génération de documents dans des limites définies et avec une supervision humaine.



Ceci leur permettra de rationaliser les activités opérationnelles complexes, renforcer l'agilité et accroitre la cohérence dans le soutien des programmes cliniques de Genmab à mesure qu'ils progressent vers des étapes réglementaires clés.