genOway s'envole de 18% sur un point d'étape de la société de biotechnologies concernant le développement de sa coentreprise genOway Shanghai, coentreprise qui selon elle, 'devient un moteur clé de croissance pour le groupe'.
La coentreprise, dédiée à la commercialisation locale des modèles d'immuno-oncologie du groupe, connait une adoption rapide de ses modèles par le marché chinois qui se traduit par une montée en puissance bien supérieure aux prévisions.
Sur la base des deux derniers mois, le rythme de chiffre d'affaires annualisé de genOway Shanghai atteint désormais près de 2 millions d'euros, ce qui devrait lui permettre d'atteindre le seuil de profitabilité d'ici la fin de l'année 2025.
genOway Shanghai anticipe de doubler son CA en 2026 par rapport à 2025, et a l'ambition de répéter ce doublement sur les années suivantes, avec une contribution de la coentreprise au CA de genOway visée entre 5 à 10 MEUR à horizon 2028.
genOway est une société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche moléculaires, cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les industries biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique. genOway est une société leader sur son marché. Elle appuie son développement sur la combinaison d'une large et exclusive plateforme technologique et d'une propriété intellectuelle forte combinant brevets et licences d'exploitation. genOway a conclu de nombreux contrats commerciaux avec les leaders de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), et avec les centres de recherche académiques les plus prestigieux (King's College et Université de Manchester en Angleterre, Harvard, Caltech et le National Institute of Health aux Etats-Unis, l'Institut Pasteur en France, le NGFN et l'Institut Max Planck en Allemagne, etc.).