GenOway s'envole avec la dynamique de sa coentreprise chinoise

genOway s'envole de 18% sur un point d'étape de la société de biotechnologies concernant le développement de sa coentreprise genOway Shanghai, coentreprise qui selon elle, 'devient un moteur clé de croissance pour le groupe'.



La coentreprise, dédiée à la commercialisation locale des modèles d'immuno-oncologie du groupe, connait une adoption rapide de ses modèles par le marché chinois qui se traduit par une montée en puissance bien supérieure aux prévisions.



Sur la base des deux derniers mois, le rythme de chiffre d'affaires annualisé de genOway Shanghai atteint désormais près de 2 millions d'euros, ce qui devrait lui permettre d'atteindre le seuil de profitabilité d'ici la fin de l'année 2025.



genOway Shanghai anticipe de doubler son CA en 2026 par rapport à 2025, et a l'ambition de répéter ce doublement sur les années suivantes, avec une contribution de la coentreprise au CA de genOway visée entre 5 à 10 MEUR à horizon 2028.