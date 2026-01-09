GenSight Biologics en nette hausse, Kepler Cheuvreux confirme son conseil

GenSight Biologics s'arroge près de 3,5% à Paris, après avoir annoncé hier disposer d'une trésorerie et d'équivalents de 2,4 millions d'euros au 31 décembre 2025, contre 0,6 million d'euros trois mois plus tôt.

Dans ce contexte, Kepler Cheuvreux confirme son conseil "conserver" sur le titre GenSight Biologics, assorti d'un objectif de cours inchangé à 0,40 euro.



Le bureau d'études souligne que 2026 devrait être une année "d'exécution" avec le transfert de fabrication du GS010 désormais "verrouillé" et le lancement de l'étude REVISE en janvier 2026. Selon la note, la visibilité opérationnelle s'améliore, bien que la trajectoire financière reste sous pression avec un fonds de roulement net assuré seulement jusqu'à la fin du mois de février 2026.



"L'histoire boursière reste conditionnée par le séquençage de la trésorerie à court terme", juge le broker, qui attend les premiers encaissements liés aux programmes d'accès précoce en France et en Israël au premier trimestre 2026 comme prochain point de preuve.



Le rapport précise que de nouveaux financements, dilutifs ou non, seront nécessaires pour financer l'étude de phase III RECOVER prévue au second semestre 2026