Cette évolution provient de l'encaissement partiel en fin d'exercice des fonds issus de l'augmentation de capital de 2,9 millions d'euros réalisée le 26 décembre 2025.

La société a depuis reçu le solde et dispose d'une trésorerie et équivalents de 2,9 millions d'euros au 7 janvier 2026. L'entreprise biopharmaceutique précise qu'elle dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations jusqu'à la fin février 2026.

Par la suite, GenSight Biologics estime que les revenus issus des programmes d'accès compassionnel en France et en Israël devraient, a minima, assurer la continuité opérationnelle sur l'ensemble de l'exercice 2026. Après cette date, la société poursuivra ses opérations de financement, dilutives et non dilutives, afin de prolonger son horizon de trésorerie.