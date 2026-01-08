GenSight Biologics fait le point sur sa trésorerie

GenSight Biologics a annoncé disposer d'une trésorerie et d'équivalents de 2,4 millions d'euros au 31 décembre 2025, contre 0,6 million d'euros trois mois plus tôt.

Cette évolution provient de l'encaissement partiel en fin d'exercice des fonds issus de l'augmentation de capital de 2,9 millions d'euros réalisée le 26 décembre 2025.



La société a depuis reçu le solde et dispose d'une trésorerie et équivalents de 2,9 millions d'euros au 7 janvier 2026. L'entreprise biopharmaceutique précise qu'elle dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations jusqu'à la fin février 2026.



Par la suite, GenSight Biologics estime que les revenus issus des programmes d'accès compassionnel en France et en Israël devraient, a minima, assurer la continuité opérationnelle sur l'ensemble de l'exercice 2026. Après cette date, la société poursuivra ses opérations de financement, dilutives et non dilutives, afin de prolonger son horizon de trésorerie.